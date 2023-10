Nie wiem za co łapię minusy, ale to już serio trzeba być nieźle upośledzonym żeby bredzić że władza sądownicza powinna karać jakichś parobków w państwowym kołchozie za puszczenie tego co chce partia. Bo to już nawet nie są standardy komunistyczne ani faszystowskie tylko jakaś głęboka bolszewia z najczarniejszych czasów komuny coś około 1930 w ZSRR.



Ba, to jest jakiś afrykański bantustan około 1800 roku, że najpierw król wioski kazał kopać dół a Pokaż całość