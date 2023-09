W Polsce nigdy nie będzie dobrze, bo zawsze wiele ludzi ma zupełnie różne zdania nawet na sprawy oczywiste. Ludzie w Polsce nie reagują rozumem tylko emocjami na wszystko - ten kraj nie ma szansy na to aby kiedykolwiek tutaj była uczciwa władza i mądra polityka. Skoro ktoś napisze źle na Pisowców to pewnie jest według ciemnoty Peowcem i odwrotnie, jak napisze źle na obydwu to jest Konfiarzem - ludzie są tak głupi Pokaż całość