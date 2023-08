Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że ciężka praca pograniczników oraz wojska Polskiego jest niweczona przez masową legalną migrację czarnych do Polski. Do Lublina w ostatnich 4 latach zostało ściągniętych 4-7 tys. "studentów" (często starszych niż 40 lat) z Zimbabwe oraz Nigerii. Ci z Zimbabwe kraj gdzie około 20% jest nosicielami hiv uczą się u nas niby na pielęgniarki. Powszechnym widokiem na ulicach Lublina zaczynają być czarne dzieci co świadczy, że Pokaż całość