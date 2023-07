Donek zmarnował szansę. Mógł powiedzieć: "Dosyć #!$%@? tej biurokracji, rozdawania pieniędzy z Waszych podatków, uporządkujemy ten burdel, powsadzamy pisiorów na długie lata i zmienimy obecną milicję w Policję". Ale on wolał seplenić o LGBT i socjalu, kompletnie nie wyczuwając, że nie jest to atrakcyjna propozycja dla elektoratu. Za to rośnie Konfederacji, która mówi ostatnio tylko o podatkach i biurokracji.