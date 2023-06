ptasi raj to byłby gdyby nie było konieczności wieszania budek, starty lęgów w budkach lęgowych są dużo wyższe niż w naturalnych dziuplach (widoczność dla drapieżników). Oczywiście są modele budek które nico temu stanowi zaradzają, ale to dosłownie promil tego co jest w praktyce wieszane. Poza tym zwiększone zagęszczenie wieszania budek powoduje też zwiększoną presję drapiezników i pasożytów. Niestety ale to co jest na filmie to trochę romantyczna bajka oderwana od rzeczywistości.