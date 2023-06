Dzisiaj w nocy, tj. 06.06.2023, we Wrocławiu skradziono nam samochód- Lexus RX 350h. Numer tej. WE 7T455. Ostatnia aktywność air taga o 2 w nocy na ulicy Oltaszynskiej, potem juz koniec.

Auto miało system bezkluczykowy, wiec odjechali jak swoim… a zaparkowane na wprost wejścia do domu :(