Nie ma absolutnie niczego dziwnego, że wyniki mogą się sumować do odrobinę więcej lub mniej niż 100. Wszystko przez zaokrąglenia. Przykładowo gdyby dokładniejsze wyniki wyglądały tak np.: 38,87% + 29,07% + 9,98% + 9,48% + 8,77% + 3,83% - sumują się do 100%, ale po zaokrągleniu do 100,1%. Można tego uniknąć jeżeli liczba ankietowanych wynosi np. równo 1000 - nie trzeba wtedy nic zaokrąglać.