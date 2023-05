Prokuratura pomyliła spółkę, której w uzyskaniu dotacji pomagał Misio ;)

"Podkreśla fakt znajomości przez Annę F. "trzech języków obcych". Co doprowadza go ostatecznie do konstatacji, iż zatrudnienie jej na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 3,4 tys. zł "nie może być traktowane jako wyjątkowo korzystne, a wprost przeciwnie biorąc pod uwagę warunki wrocławskiego rynku pracy w tamtym czasie ( 2022 r. ), można je traktować jako mało korzystne i tym samym przeczące tezom zawartym w materiałach niejawnych śledztwa".

Czyli 13,6k we Wrocławiu dla sekretarki Pokaż całość