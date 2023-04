Dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec poprowadził uroczyste otwarcie lotniska w Radomiu, wybudowanego przez państwową spółkę Polskie Porty Lotnicze. Skrytykowali go za to niektórzy dziennikarze. - Nie znajduję powodów do krytyki, to obiekt nasz wspólny, a nie prywatny - mówi Ziemiec