beka ich rowiesnicy gina w okopach a ci se w moskwie na ulice wychodza z babami i wielcy gieroje walczyc z nato kredkami na chodniku xD jak byl ten mem z wyrazami oburzenia nadchodzacymi z zachodu nadchodza sa ich tysiace nie mamy szans to wyrazy oburzenia tak teraz role sie odwrocily xD latwo wyjsc protescik zrobic to idz krrwa i walcz nie podoba sie to na front a nie na uliczke wyjdzie Pokaż całość