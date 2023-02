No co? Kobieta się przyznała a inni się Nie Przyznają, że przyjmują Rodzinę i Znajomych po za Kolejnością. Przecież to Normalne w takim Patologicznym kraju jak Ten. Mało tego, lekarze przyjmują w Godzinach NFZ i dostają za pacjentów pieniądze a Po Za kolejnością przyjmują tych co jeszcze Płacą Dodatkowo. Dzieje się to od Lat a Nikt o tym Głośno nie mówi Bo Wielu Osobom takie coś Na Rękę. Jesteśmy Krajem Hipokrytów, Hipochondryków Pokaż całość