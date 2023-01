No tak teraz zmieniają zasady gry, żeby umożliwić głosowanie jak największej liczbie swoich wyborców. Jak dupa im się paliła przy ostatnich wyborach to na potęgę zamykali okręgi wyborcze za granicą np. zostawiając 1 punkt na całą Szwecję etc.



To nie są równe prawa. Równe prawa byłoby wtedy, gdyby każdy mógł darmowo skorzystać z komunikacji zbiorowej w całym kraju, żeby oddać głos lub zagłosować online przez ePUAP.