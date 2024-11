Żeby MON tak bardzo walczył o bezpieczeństwo jak o łapówki od deweloperów.

Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz - minister obrony narodowej zamiast zająć się tym do czego został powołany (a zajmuje bardzo odpowiedzialne stanowisko) zajmuje się tematem wykraczającym poza jego kompetencje.



Chciałbym, żeby jakiś dziennikarz/redaktor zadał mu wprost to pytanie: Czy minister obrony narodowej nie powinien skupić się na czymś innym?



Jeżeli tak bardzo nie lubi swojej pracy to niech poda się do dymisji Pokaż całość