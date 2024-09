Jakieś 10 lat temu, moja klientka zamknęła żabkę. Pozbyła się ajencji płacąc nieduże pieniądze. I to tylko dlatego, że miała dobrego znajomego wysoko w strukturach firmy, który po cichu nią pokierował. Inni, na tamte lata, płacili po 50-60k by rozliczyć się z firmą. A weksel in blanco podpisują albo desperaci, albo idioci.