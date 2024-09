Jej środowisko to dopiero jest ściek. Kanały które promuje to pseudo patriotyzm typu "Wołyń" a obok bracia Rosjanie. To wszystko zmixowane filmami o masztach 5G, rozpylaniem chemii przez samoloty, satelity na balonach, płaska ziemia. Konkretny mix czubów na których serio brakuje sił.

Na fali ostatniej tragedii jaką jest powódź powstała kolejna teoria. Stwierdzili że nasz rząd celowo manipuluje pogodą by wywołać powodzie jako dowód wstawiają zrzuty ekranu ze stron które przedstawiają aktualną Pokaż całość