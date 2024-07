27 Lipca to data ostatniego przystanku seri zawodów FMB world tour, który ma miejsce w Whistler w Kanadzie i który wygrywa nasz rodak Dawid Godziek. O dziwo próżno szukać informacji na ten temat w mediach głównego nurtu, a to niebywałe osiągniecie. Pierwszy raz w historii Polak staje na pierwszym miejscu zawodów tej rangi, robi to 3 razy pod rząd wygrywając jednocześnie całą klasyfikacje oraz zgarniając tak zwane "triple crown" czyli wygrywając wszystkie trzy najważniejsze przystanki FMB World Tour. Dawid poza tegorocznymi sukcesami ma wiele osiągnięć na rowerze BMX, między innymi dwa złote medale na X-games, czyli festiwalu sportów ekstremalnych odbywającego się w Californi.