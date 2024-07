Wybieram się do Pragi pociągiem w sierpniu elegancko bezpośrednio po co kombinować :)



Dużo czasu więc i bilety tańsze... XD



Z Zawiercia do Pragi cena biletu 65, 26 (131 Batory)



Powrót tydzień później 25 sierpnia!



Cena biletu 194,42 :O (EC117) , myślę może to tak na necie lecę do okienka cena ta sama... no trudno zostaje FlixBus udało się za 100 wyrwać do Katowic!



Ale ostatnio jakas afera, że do Berlina taniej kupić u niemca!



Zainspirowałem się wchodzę na Ceskie Drahy a tam 508KC! Ten sam pociąg!



O co tu chodzi? Ten sam pociąg, wszystko i połowe taniej jak kupie w Czechach?



Jesteśmy robieni na każdym kroku....



Bilet z FlixBus wycofałem... kupiłem w CD prowizja znikoma 86 z groszem wyszło :)