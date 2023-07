Po słynnym reportażu z Uwagi TVN z 19 czerwca 2023, kiedy to lokalna policja nie była w stanie nic zrobić aby pomóc człowiekowi sąsiadującemu z państwem K. postanowiłem wysłać oficjalną skargę emailem do Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Dlaczego do wojewódzkiej? Miałem nadzieję na zapalenie zarówki gdzieś wyżej, bo biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia opisywane przez media, lokalnie już nic nie dało się zrobić. Niestety Komenda Wojewódzka natychmiast przesłała treść skargi do Komendy Powiatowej w Dębicy. Niedawno dotarła odpowiedź, którą publikuję z uwagi na wartość historyczną - bo dzisiaj jak wiemy rodzina K. przebywa w końcu w areszcie.