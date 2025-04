Co to znaczy że próbka była napromieniowana? Może robią rentgena opakowania żeby sprawdzić czy jakaś śruba z taśmy nie wpadła do opakowania.

Czy w domyśle prezenter ma na myśli że jest promieniotwórcza?

Niestety w przeglądarce nie mogę zrobić stop klatki i przeczytać tych papierów którymi miga, więc nawet nie wiem o co chodzi.