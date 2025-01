Linux będzie jak gotówka w przyszłości. Szara strefa. Od razu będziecie podejrzani jak będziecie to mieli u siebie.

Jak to tak system bez nadzoru Microsoftu, Apple czy Google? A co masz do ukrycia?

Uuuu to śmierdzi darknetem, piratami, VPNem, pornoskami, kryptowalutami, hackingiem, hejtem i innymi paskudnymi rzeczami.

Tak nie można. Trzeba to jakoś zablokować odgórnie na poziomie UEFI BIOSu.. uuuu konfiskujemy te stare nieekologiczne procesory które wspierają szatańskie systemy linux. Blokada stron Pokaż całość