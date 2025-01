Mnie ciekawi to, jak "wygląda" gwiazda neutronowa. To znaczy, gdyby oświetlić jej powierzchnię światłem słonecznym, w jakie interakcje to promieniowanie weszłoby z materią tej gwiazdy. Bo przecież wszystko to, co widzimy w codziennym życiu to światło widzialne odbite od powłok elektronowych atomów, z których składa się otaczający nas świat. A co zostałoby że światła słonecznego po odbiciu od powierzchni gwiazdy neutronowej? Tak, wiem, jej powierzchnia to nie są jeszcze "czyste" neurony. Mimo Pokaż całość