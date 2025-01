Polska powinna natychmiast iść śladem USA i zdecydowanie zabronić promowania gender w szkołach, telewizji i wszędzie indziej!

To jest jakiś upadek ludzkości, by młodym ludziom, którym wydaje się, że są Batmanem czy Spidermanem, wmawiać, że mogą być w "złym ciele".

Tymczasem polski rząd promuje to zaburzenie i ułatwia proces okaleczania dzieci terapiami hormonalnymi i operacjami nieodwracalnie okaleczającymi dzieci!



Każda osoba, która popiera ideologię LGBT, wyraża zgodę na robienie krzywdy dzieciom!