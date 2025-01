Niemieckie media sieją w Niemczech panikę, że smog z Polski zanieczyszcza Niemieckie powietrze. Oszczercze informacje w zawrotnym tempie rozprzestrzeniają się na inne kraje UE i świata.Jako dowód, pokazują mapę poinstalowanych w Polsce przez trolli pseudo ekologicznych, czujników jakości powietrza. Sęk w tym, że poinstalowali je blisko źródeł zanieczyszczeń przez co pomiary są niewiarygodne. Czujniki w innych państwach i poinstalowane są w całkiem znacznej odległości od źródła zanieczyszczeń, dzięki czemu dają bardziej wiarygodne, "czystsze" pomiary.Jednak emisja zanieczyszczeń przez dane państwo to nie jest jedyne źródło zanieczyszczeń powietrza w danym kraju i nie zawsze emisję krajowe zanieczyszczają tylko kraj z którego pochodzą.

Zatem co jeszcze wpływa na wyniki pomiarów czystości powietrza w Niemczech i w Polsce, dlaczego Niemieckie media kłamią i kto na prawdę zanieczyszcza komu powietrze? Odpowiedz na te pytania znajdziecie w mojej pracy poniżej...Żeby zrozumieć jak rozchodzą się zanieczyszczenia powietrza, należy zacząć od sposobu rozchodzenia się ich od wyjścia z komina. Najcięższe związki zanieczyszczeń zostają przechwycone przez filtry powietrza.

Z komina wydostają sié zatem tylko średniej ciężkości związki i te najlżejsze. Związki średniej ciężkości zostają na obszarach w odległości do paruset km w różnych kierunkach od źródła, zależnie od rodzaju wiatru. Natomiast lżejsze związki podróżują nawet tysiące kilometrów od źródła. Jak daleko wędrują zależy oczywiście od siły wiatru i prądów atmosferycznych, ale również od tego, czy napotkają na swojej drodze wiatr z innego kierunku, który doprowadzi do zrównoważenia siły i opadnięcia zanieczyszczeń na danym obszarze.Od ponad dwóch lat przeglądam online kierunki Europejskich wiatrów i prądów atmosferycznych(link w komentarzu).

Polska znajduje się w wyjątkowo niekorzystnym miejscu, w którym przez większość roku, ścierają się różne prądy atmosferyczne i wiatry, ale dominuje wiatr zachodni, który wieje z kierunku Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej.W Polsce wiatr zachodni (czyli wiejący z kierunku Niemiec) jest jednym z dominujących typów wiatrów. Wynika to z położenia Polski w strefie klimatu umiarkowanego oraz wpływu układów barycznych nad Atlantykiem.Wiatry zachodnie i południowo-zachodnie występują przez około 50-80% dni w roku, co odpowiada około 290 dniom roku, zależnie od odległości od zachodniej granicy.Są to najczęstsze kierunki wiatrów w Polsce, szczególnie na zachodzie i północy kraju, ale także i w centrum.Na wschodzie Polski, wiatry zachodnie występują rzadziej, ale nadal stanowią istotny procent.Wiatry zachodnie są bardziej dominujące jesienią i zimą, gdy nad Europą przeważają atlantyckie układy niskiego ciśnienia. To właśnie wtedy także działa z pełną mocą większość ciepłowni i elektrowni węglowych. Niemcy w ostatnim czasie włączyli wszystkie swoje elektrownie węglowe, a nawet zaczęli budować nowe. Ogromna część zanieczyszczeń z tych elektrowni przedostaje się do Polski. Dlaczego wiatry zachodnie dominują? Polska leży w strefie cyrkulacji zachodniej, która przynosi masy powietrza z Atlantyku.Układy niżowe nad Atlantykiem i wyże nad Europą Środkową kierują wiatry na wschód, co powoduje częsty napływ wilgotnego powietrza znad Niemiec. Wraz z powietrzem, wiatr transportuje do Polski zanieczyszczenia, które pochodzą nie tylko z Niemiec, ale także z Holandii, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.Jednocześnie, silny zachodni wiatr powoduje, że ich stacje pomiaru czystości powietrza pokazują pozytywniejsze wyniki.

Szczegółowe obliczenia udziału zanieczyszczeń transgranicznych prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i raportowane do odpowiednich instytucji (EMEP, UE). Dla przykładu warto przytoczyć kilka liczb. Obliczenia wykonane dla Polski w połowie obecnej dekady wskazują, że w przypadku związków siarki 37 % miało źródła emisji poza naszymi granicami. Napływ był głównie regionalny – znad Czech, Niemiec i Ukrainy, ale odnotowano również pył wulkaniczny, czy substancje znad odległej na ponad 1 000 km Serbii. Podobnie jest ze związkami azotu – 33 % deponowanych w Polsce pochodzi z różnych, często odległych obszarów źródłowych np. z Francji. Niektóre zanieczyszczenia (np. benzopiren).Dlaczego zatem Niemieckie media kłamią i niszczą nasza reputację na świecie?W Niemczech wiatry wschodnie, czyli napływające z kierunku Polski, występują bardzo rzadko. Szacuje się, że wiatry wschodnie wynoszą w we wschodnich Niemczech do maksymalnie 20% w skali roku. Oznacza to, że wiatry wschodnie mogą występować przez maksymalnie 73 dni w roku. To znaczy, że przez około 73 w roku Niemcy dostają to na co pracują pozostałe dni w roku. Wg.mojej opinii zanieczyszczenia z Polski są transportowane przez wiatr i prądy atmosferyczne do zachodnich Niemiec w sposób nierównomierny do skali, na jaką zanieczyszczenia z Niemiec i innych krajów są transportowane do Polski.