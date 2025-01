Nie chcę zaszkodzić Rosji. Kocham naród rosyjski i zawsze miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem - i to pomimo radykalnego lewicowego lamentu: Rosja, Rosja, Rosja. Nigdy nie możemy zapominać, że Rosja pomogła nam wygrać II wojnę światową, tracąc przy tym prawie 60 000 000 istnień ludzkich. Biorąc to wszystko pod uwagę, zamierzam wyświadczyć Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi bardzo dużą przysługę. Rozstrzygnijcie teraz i ZATRZYMAJCIE tę śmieszną wojnę! BĘDZIE TYLKO GORZEJ. Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, nie pozostanie mi nic innego, jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i innym krajom uczestniczącym. Zakończmy tę wojnę, która nigdy by się nie rozpoczęła, gdybym był prezydentem! Możemy to zrobić w łatwy lub trudny sposób - a łatwy sposób jest zawsze lepszy. Nadszedł czas na „ZAWARCIE UMOWY”. NIE POWINNO BYĆ WIĘCEJ OFIAR!!!