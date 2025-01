Globalistyczna Delegacja w Ambasadzie USA

W dniach 19-22 października 2010 r. Charles Rivkin, ambasador USA we Francji, zaprosił 29-osobową delegację z Pacific Council on International Policy (PCIP) na konferencję we Francji, której celem było omówienie relacji arabskich i islamskich w kraju. Spotkanie było częścią szeroko zakrojonej, subwersywnej agendy mającej na celu przekształcenie całego charakteru Francji, a w szczególności świadomości młodzieży francuskiej, co obejmuje wykorzystanie młodzieży muzułmańskiej we Francji w typowej manipulacyjnej strategii globalistycznej Pokaż całość