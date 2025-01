Eko-natalistyczni ignoranci nie rozumieją, że największy problem dla czujących organizmów żywych, w tym ludzi to konieczność zaspokajania zbędnie narzuconych podczas zbędnego urodzenia potrzeb. Jako że odbywa się to pod rygorem konieczności (cierpienie gdy nie zaspokojone i dalej śmierć gdy nadal nie zaspokojone), nakładem sił to organizmy dążą do tego aby to zaspokajanie odbywało się jak najłatwiej i najkrócej.

Ekologia nie jest taką najłatwiejszą i najkrótszą czynnością dlatego nikt nie chce się w Pokaż całość