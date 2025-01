Już od przyszłego roku Rada Bezpieczeństwa UE chce wprowadzić 30 km/h w terenie zabudowanym, a także 70 km/h poza terenem zabudowanym, na autostradzie i drogach ekspresowych będziemy jeździć 100 km/h.

Ja uważam ten przepis za martwy, zwłaszcza, że samochody mamy coraz lepsze, mają lepsze systemy. To po co te wszystkie systemy bezpieczeństwa, gwiazdki przyznawane w testach zderzeniowych Euro-NCAP, poduszki powietrzne, ABS, ESP kamery, radary i lasery? Pasażerowie nowoczesnego samochodu są dzięki nim bezpieczni jak w wozie pancernym – i jeszcze mają jeździć tak przeraźliwie wolno. - Nie tylko ja tak myślę "Prędkość zabija? Może, ale nie mnie!"

Ograniczenie prędkości do 30 km/h w terenie zabudowanym zrobi więcej złego niż dobrego, będą się robić korki i kilometrowe zatory. Przecież już 50 to bardzo niska prędkość wymaga jazdy na 3 biegu, a przy 30-tu przeczołganie przez miasto będzie trwać wieki. Chodzi tu niby o bezpieczeństwo, ale to już jest chyba przesada. Do 2006 roku mogliśmy jeździć 60 km/h całodobowo, później do 1 czerwca 2021 obowiązywało 50 km/h tylko w dzień, a w nocy wracało 60 km/h. Obecnie obowiązuje ograniczenie prędkości całodobowo na terenie zabudowanym do 50 km/h. A mamy jeździć 30, przecież wtedy rower będzie przekraczał prędkość. Piędziesiąt można jeszcze znieść, ale trzydzieści to duża przesada, ta prędkość pozatym źle wpłynie na emisję do atmosfery, bo auto przy małej prędkości więcej pali, i jak ktoś ma Diesla to będzie musiał jechać na 2 biegu. (jak wspomniał Waldek na kanale motodoradca) Tu jest też powiedziane w filmie o zakazie jazdy dla młodych kierowców w nocy, i z rodzicami do 22 roku życia, jak dla mnie to też martwy przepis i dyskusyjny.

To samo tyczy się dróg poza terenem zabudowanym, (wojewódzkie, krajówki) przecież przy 70 to nie oszukujmy się ale 70 to Maluch, Cinquecento, Syrena czy Polonez będzie szybszy.... Już przy 90-ciu na niektórych drogach prostych przez pola to wolno, a drogami tymi większość jedzie 120, 140, 150 km/h. Również na drogach Ekspresowych i Autostradach litości nie będzie i limit ma wynosić 100 km/h - taką prędkość uważam za Absurd, (no chyba że ktoś jedzie starym, miejskim samochodem), te drogi pozwalają na jazdę około 180-200 km/h. Zwłaszcze że w Niemczech nie mają ograniczeń na Autostradzie, ale Unia usilnie narzuca by wprowadzili ograniczenie prędkości o 130 km/h, i myślą o 100 km/h. Nam też usilnie narzucano byśmy z 60 na 50 przeszli na terenie zabudowanym. Mówcie co chcecie ale 100 km/h na tych drogach jest zupełnie pozbawione sensu, jak na drogę która ma 2 LUB 3 PASY W JEDNYM KIERUNKU, te drogi mają bezkolizyjne skrzyżowania w postaci wiaduktu czy węzła, i pasy awaryjne - no nie przesadzajmy.....

Przecież już na 120 na ekspresówkach czy 140 na autostradach ludzie narzekają, a co dopiero na wprowadzenie przez UE tam na obu rodzaju dróg tylko 100 km/h. Przecież na tych drogach dla samochodów i motocykli nie powinno być w ogóle żadnego ograniczenia prędkości, ewentualnie ograniczenie prędkości dla Tirów, i Autobusów, to jest akurat konieczne. No powiem tak, w terenie zabudowanym najlepszym środkiem transportu przy takiej prędkości najlepszy będzie rower lub hulajnoga elektryczna (i to gorszej klasy, bo te lepsze jadą 70-80), a poza miastem czy na autostradzie samochód miejski, typu Cinquecento, Seicento, Fiat Punto, Daewoo Matiz, Tico, Mercedes Smart, Toyota Aygo, a najlepiej w ogóle Maluch 126p. Powiem tak rada UE wprowadza absurdalne przepisy jak potłuczona.

Czy tylko mi się to nie podoba?

-Okazuje się że nie, większość osób z tego jest niezadowolona.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym, aby wprowadzić ograniczenie do 30 km/h w terenie zabudowanym na obszarze całych miast. Zdaniem Joanny Madej, pilota rajdowego, pomysł jest „totalną bzdurą”, a kluczem jest dostosowanie prędkości. – I tak stoimy w korkach i bardzo wolno jeździmy po mieście. Oczywiście, trzeba pamiętać, żeby dostosowywać prędkość do warunków drogowych. Według mnie ograniczenie do 50 km/h jest w zupełności wystarczające. "30 km/h w terenie zabudowanym pomysł na pe"