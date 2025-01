Generalnie złamanie Enigmy było PRZEŁOMOWE w metodyce deszyfracji. Bo jako pierwsi na świecie, podeszli do problemu czysto matematycznie, a nie lingwistycznie jak inni w tamtych czasach.

Dodatkowo ich metodyka w łamaniu szyfru, pozwalała 'zmechanizować' cały proces.

Dzięki czemu Turing był w stanie zbudować później maszynę deszyfrującą.



I trzeba mieć świadomość, że bez pracy polskich matematyków, Turing by g---o zrobił.

Bo angole już na początku lat 30 stwierdzili, że Enigmy się nie da złamać. I zaprzestali jakichkolwiek Pokaż całość