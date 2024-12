Ostatnio były tu obecne znaleziska z petycjami o zachowanie możliwości korzystania z kominków i paliw stałych i weszły z płomieniem na główną. Dlatego wydaje mi się, że warto przedstawić inną perspektywę z punktu widzenia miasta, w którym zanieczyszczenie powietrza w ostatnich latach drastycznie spadło i większość mieszkańców to bez problemu zauważa, czyli Krakowa.

W Krakowie wprowadzono zakaz palenia paliwami stałymi w 2019 r. We wcześniejszych latach, w okresie mrozów, powietrze w Krakowie zwykle śmierdziało palonym węglem, w szczególności wieczorami. Wielu astamtyków narzekało na problemy oddechowe tym wywołane, a mapki airly zaświecały się na czerwono i fioletowo, a Kraków lądował na szczytach rankingów z najbardzie zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Co się stało od wprowadzenia zakzu? Ludzie zostali zmuszeni do pozbycia się pieców kaflowych, wyłaczenia kominków i innych kpociuchów oraz zamiany ich na gaz lub zasilanie z sieci ciepłowniczej. I jak to teraz wygląda, w potencjalnie jednym z najgorszych dni? Ano tak:

Wydaje się, że jest źle? No to przybliżmy:

Powyższe zrzuty są z północy z soboty na niedziele (28/29.12.2024), mglistego dnia, gdzie temperatura w nocy spadała do ok. -5 st. Jak widać w Krakowie czujniki wskazują nawet niezły stan powietrza, natomiast poniżej południowej obwodnicy Krakowa zaczyna sie robić pomarańczowo i czerwono, a wszystko przez to, że tam takiego zakazu nie ma. Już nie wspominając co sie dzieje w górach czy na górnym śląsku, gdzie czujniki wybijały kosmiczne poziomy zanieczysczeń.

Jaki z tego morał? Przede wszystkim Kraków z niknął z rankingów najbardziej zanieczyszczonych miast. Ponadto widać, że wprowadzenie zakazu używania paliw stałych sprawdza się bardzo dobrze i świetnie wpływa na poprawienie sie jakości powietrza w miastach. Wiekszość mieszkanców jest zadowolnych z wprowadzonego zakazu i chieliby mieć taki zakaz również w gminach wokół Krakowa z "krakowskiego obwarzanka".