Pokaż całość

Rok 2024 to rok fikołków niesamowitych w sprawie programu. Wygląda to jakby chciano utrzymać obecne ceny poprzez obietnicę wprowadzenia programu mieszkaniowego, a nie samo jego wprowadzenie.04.01.2024 - początek roku i tu mówią, że no od połowy 2024 startujemy z nowym programem mieszkaniowym https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/finalizujemy-prace-nad-nastepca-bezpiecznego-kredytu-2 08.02.2024 - no najpóźniej jesienią będzie ten program - mówi Hetman https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mieszkanie-na-start-i-tanie-mieszkania-na-wynajem-Resort-podaje-szczegoly-8691969.html 19.03.2024 - no będzie od połowy roku uruchomiony program, nawet są limity dochodu https://www.money.pl/banki/wiadomo-kiedy-poznamy-szczegoly-mieszkania-na-start-padl-termin-7007659659459456a.html 08.04.2024 - program na ścieżce legislacyjnej!