Znakomita większość ludzi w ekstremalnych okolicznościach nie szlachetnieje, za to jest skłonna robić wszystko żeby przetrwać, łącznie z całkowitym zeszmaceniem się i staniem się potworem....



Nikogo to raczej nie powinno dziwić.



Za to jak się wspomni o polskich szmalcownikach którzy donosić wcale nie musieli, bo nie byli przyciśnięci do muru, a których niestety były dziesiątki tysięcy według meldunków samego AK, to się dostaje minusy wiadrami, bo mądrzejsze o tym nie wspominać. ( Pokaż całość