wczoraj dodałem przypominajkę, tak żeby nikt nie zapomniało wydażeniach z autostrady a1 w którym to Poszukiwany przez Polski wymiar NIEsprawiedliwosci Sebastian M. przez spowodowanie kolizji przyczynił się do śmierci w męczarniach całej rodziny i o tym, że osoba odpowiedzialna dalej nie została doprowadzona przed sąd i pociągnieta do odpowiedzialności, przypominajka oczywiście wskoczyła na główna i w gorące bo każdy normy człowiek wie w jakim celu to zrobiłem, nie, nie dla "plusików" bo mam w to wy....e, jak widać moderacja wykopu nie należy do osób "normalnych" a należy raczej do strony wspierające próbę zagrzebania tematu, chcą żeby zapomnieć? pytam.bo właśnie tak to wygląda... :) więc wymoderowali treść jako duplikat, żeby spadła z rowerka i zniknęła w odmętach wykopu!. Brawo moderacja jak zawsze stoicie na straży jesteście wielcy!. Oczywiście wielkie brawa dla Mireczków za kopanie tematu i za grzanie go za każdym razem gdy się pojawi.