nie no ku$wa, przecież miał być całkowity rozkład polskich fabryk i nabijanie kasy niemcom. Co ten tusk znowu wymyślił. Niech jeszcze na to wszystko dokona się transfer technologii z koreańskich czołgów do Polski to już będzie całkowita porażka. Oh, czekaj: https://forsal.pl/kraj/bezpieczenstwo/artykuly/9699567,produkcja-koreanskich-czolgow-w-polsce-bedzie-transfer-technologii-a.html A największa porażka rządu to będzie ustalenie finansowania dla CPK. K---a czekaj, co tu się dzieje: https://forsal.pl/transport/lotnictwo/artykuly/9699764,9-mld-zl-dla-cpk-ppl-zaangazuja-srodki-w-budowe-lotniska-w-baranowie.html Co się dzieje, dlaczego to wszystko budujemy? Zaraz załamie się narracja tego ścieku zwanego