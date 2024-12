''Kilka kolejnych zarzutów dotyczyło wyłudzenia lub usiłowania wyłudzenia pożyczek. Do tego dwa zarzuty dotyczące pobicia sąsiadów (mężczyzny i kobiety), z którymi Konrad K. był skonfliktowany.

- Jest pan świadomy tych zarzutów, jakie postawiła prokuratura? - zwrócił się do podejrzanego sędzia Zarzycki.

- Tak, jestem - odparł Konrad K.

- Przyznaje się pan do ich dokonania? - dociekał sędzia.

- Przyznaję się częściowo. Przyznaje się do ataku w VIVO!, ale nie chciałem nikogo zabić. Do pozostałych zarzutów Pokaż całość