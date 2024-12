Jeśli myślicie, że Rząd Donalda Tuska wczoraj zaniechał pomysłu dopłat do kredytów hipotecznych to się grubo mylicie. Co prawda program "Kredyt 0%" został anulowany, bo niestety dla nich miał on bardzo złą prasę, a dodatkowo mógł służyć do niewygodnych pytań w czasie kampanii prezydenckiej. Jednak zaniechanie tylko tego programu nie oznacza wcale, że Rząd nie planuje dalej roztrwonić naszych pieniędzy, aby nabić marże bankom i deweloperom, za to nam fundując rekordowe ceny mieszkań.



NIE DLA RZĄDU TUSKA I WSZYSTKICH PARTII POPIERAJĄCYCH DOPŁATY DO KREDYTÓW!