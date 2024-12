Powiedzcie mi jak to jest możliwe, że pojazdy techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie jeżdżą na 18 letnich oponach?

Będąc w Olsztynie na ulicy Towarowej obok mnie na skrzyżowaniu z ulicą Leonharda zatrzymał się obok mnie pojazd techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie o rejstracji NO 30506, nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie zdumiał mnie stan ogumienia w tym pojeździe, ktore było całe spękane i zmurszałe, aż z wrażeni strzeliłem zdjęcie tej opony. Jeszce większe było moje zdziwienie kiedy z czystej ciekawości sprawdziłem DOT tej opony, jak się okazało DOT tej opony to FWAA ANMX0306 co znaczy że opona został wyprodukowana w trzecim tygodniu 2006 roku zgodnie z instrukcją odczytywania DOT na stronie Michelin - Wyjaśnienie oznaczeń na oponach: Jak odczytać informacje o oponie? | MICHELIN



Może mi ktoś wyjaśnić w jaki sposób i gdzie pojazdy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie przechodzą przegląd techniczny?