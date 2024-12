To źródło nr.7 odsyła do jakiejś stronki kompletnie z d00py, tekstem jak z ChatGPT.

Nie ma tam żadnych badań, tylko kolejne linki do badań... a w kolejnych linkach znów takie same stronki z d00py (pisane przez bota? ...bo nawet kompozycje, artykuły i zdjęcia podobne)



Dalej nie kopałem. Nazywajcie mnie szurem, ale nie będę pił mleka od krów które nie pierdzą! Babcia mnie uczyła, że jak się wstrzymuje bąki, to wędrują one do góry, do mózgu i stąd się biorą posrane pomysły. Twórcy i lobbyści BOVAER chyba sami jedzą swoje suplementy, bo dawno nie widziałem bardziej żenującego oszustwa, niż ich propaganda na Wikipedii oparta na kłamstwach.