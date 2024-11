Dzień Dobry Wszystkim,

Po wysyłce swojego laptopa Microsoft Surface do serwisu i jakiejkolwiek odpowiedzi zarówno ze strony serwisu Ivy Technology oraz Microsoft Polska do sprawy dołącza Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz odpowiednie pisma trafiają do Microsoft Polska w Warszawie oraz serwisu Ivy Technology w Bydgoszczy, aby wyjaśnić absurd do jakiego doszło, że straciłem gwarancję na niby " zalany laptop ", którego serwis nie potrafił naprawić a Microsoft twierdzi, że to cud, że działa. Sprzęt zalany nie ma prawa działać i koniec kropka.

Po obejrzeniu wszystkich zdjęć ( nagle po jakimś czasie zdjęcia się znalazły, po interwencji P. Rzecznik ) , które dostałem dostrzegam 1 poważny problem, zdjęcia laptopa wykonane przez serwis Ivy Technology nie przedstawiają mojego laptopa, zrobiono zdjęcia laptopa, który ma uszkodzone logo i jest to mój laptop, to jakaś kpina jest i skandal. Zrobiłem zdjęcia przed wysyłką oraz również jak laptop do mnie wrócił, logo jest jak nowe, w rewelacyjnym stanie laptopa i nie posiada żadnych uszkodzeń. Dla mnie jest to ogromny skandal do którego nigdy nie powinno dojść oraz wstyd jak tak można klienta traktować.

Sprawę ze swojej strony zgłaszam do Prokuratury, a w dniu dzisiejszym dostaje pismo, że postanowiono odmówić wszczęcia postępowania z art. 270. [Fałszerstwo materialne] §1 oraz art. 190 KK §1 (groźby). Z mojej strony ze sprawą idę do TV oraz odwołuję się od powyższego pisma.

Do Microsoft, laptop ma poważna wadę z ładowaniem podkreślę to jeszcze raz, w tym przypadku wchodzi tylko i wyłącznie wymiana laptopa na nowy model Microsoft Surface Laptop Studio na wolny bez wad. Dlaczego Microsoft tak traktujecie klienta już raz robiliście akcję serwisową jak pękały ekrany w Surface Laptop 3, przyznajcie się do błędu i przestańcie kłamać, zacznijcie wymieniać Laptopy Microsoft Surface Studio na nowe lub oddajcie ludziom poprostu pieniądze, wstydu nie macie tyle wam powiem.

Ze swojej strony poinformowałem również UOKIK o tym jak klient jest traktowany i jak poważne wady ma powyższy model a gdy klient zaczyna dochodzić swoich racji, to nagle Microsoft odpisuje " Rozumiem skąd pochodzisz " i dostaje odpowiedź że sprawa ma charakter indywidualny oraz UOKIK nie podejmuje interwencji w indywidualnych sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, to ja się pytam teraz za co ja płacę podatki w takim razie, takie coś nie ma mieć miejsca, dalej Microsoft będziecie mówić, że nic się nie stało jak firma INTEL z wadliwymi procesorami.

Chce aby każdy z was kto to czyta wiedział, że osoba, która kupuje taki sprzęt jest klientem tylko i wyłącznie wtedy jak płaci za dany towar, a potem gdy takie rzeczy wychodzą na światło dzienne to już musi sobie radzić sama, przykre ale prawdziwe.

Nigdy nie można się poddawać w szczególności jak dochodzi do takiego absurdu.

Dla każdej osoby co to czyta, proszę was o jedno, udostępniajcie to gdzie się da, bo jutro może być to laptop kogoś innego, w grupie siła :), niech każdy wie jak firma Microsoft traktuje klienta.