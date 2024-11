Sytuacja w UK jest właściwie bez wyjścia.

Obie główne partie popisują się swoją niekompetencją.



Konserwarysci (Torysi) byli i są kompletnie skompromitowani po prawie 15 latach rządów.

Wisienką na torcie było 5 premierów od Brexitu. Zwłaszcza z Truss co prawie rozwaliła system emerytalny w UK w ciągu miesiąca od objęcia władzy i doprowadziła do podniesienia stóp kredytów hipotecznych swoimi działaniami tak że do tej pory i jeszcze długo będzie sie to odbijać czkawką.

