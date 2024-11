Wyrównanie wynagrodzeń bez względu na doświadczenie i wydajność spowoduje, że niemal każde stanowisko będzie mieć wielką premię wydajnościową. Wtedy to faceci, którzy chociażby rzadziej chodzą na urlopy, biorą więcej nadgodzin i ogólnie więcej i szybciej pracują, będą zarabiać jeszcze więcej niż kobiety. Wystarczy wprowadzić 30% premii zależne od każdej przepracowanej godziny, przykładowo ktoś robi 40h tygodniowo – 30% premii do wynagrodzenia; 48h – 35%; 32h – 25%... Wtedy to wzięcie L4 czy urlopu z miejsca znacznie obcina wynagrodzenie. Jeśli do tego dojdzie premia za wyniki to w ogóle kobiety będą zarabiać połowę tego co mężczyźni…

Niski wiek emerytalny kobiet to największy rak dzisiejszej Polski. Każdy pracujący rok jednego człowieka to jakieś 6000zł do ZUS. Każdy rok bycia emerytem to 22 000 na minusie dla ZUSu. Już teraz nasze podatki idą głównie na emerytów i NFZ – a będzie tylko gorzej. Jeśli błyskawicznie nie podniesiemy wieku emerytalnego dla kobiet to emerytury będą coraz bardziej głodowe – a jako że 80% emerytów to kobiety, bo mężczyźni w Polsce spędzają emeryturę głównie na cmentarzu, to one odczują to najbardziej.