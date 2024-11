Nie.

Przejęcie jakichkolwiek terenów Ukrainy do granicy PL, to jest ....absurd.

Przejmiemy taki Lwów i wydamy miliardy żeby to doprowadzić do ładu i składu, kolejne miliardy żeby to chronić, a w zamian dostaniemy bandę Ukraińskich separatystów chcących utworzyć mini państwo.

Tereny w zasadzie bezwartościowe surowcowo, z korupcją i wschodnią mentalnością, bez języka.



W zasadzie nic byśmy nie zyskali, poza pogłaskaniem "ego", że Lwów znów jest polski.

Ale finansowo, to byśmy się wrypali Pokaż całość