Ja się czasem zastanawiam co ludzie robiący takie rzeczy mają w głowie. 14 metrów da się jakoś zaaranżować tak by wszystko było i by wszystko było wydzielone, ale potrzeba do tego więcej kombinowania i więcej pieniędzy. Tutaj "inwestor" to typowy flipper pudrator. Najtańszy prysznic, najtańszy kibel wolnostojący (bo do zabudowy jednak trzeba zrobić zabudowę, koszt kafli i pracy kafelkarza), nie ma normalnego punktu kanalizacyjnego więc jest zamontowany młynek do gówna... który hałasuje Pokaż całość