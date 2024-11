Szczerze to zbrodnia na wołyniu to chyba najbardziej obrzydliwe bestialskie i zwynaturzone ludobójstwo w historii. Wszystkie inne były sprowokowane wojną, był rozkaz żołnierz wykonał, rozstrzelanie zagazowanie wszystko w miare logicznie na standard wojny. A wołyń? Żyje sobie taki zwykły kazik, jego dzieci bawią sie z polakami, może tych polaków nienawidzić ale wuj. Dostaje pozwolenie z góry że można pozbyć się polaków bez konsekwencji. Co robi kazik? Strzela do nich, wiesza? Rozrywa, wybebesza, Pokaż całość