Rosnące koszty energii w Polsce to bezpośredni skutek wieloletnich zaniedbań w reformowaniu sektora energetycznego. Nasi politycy przez dekady opieszale podchodzili do transformacji energetycznej, unikając koniecznych decyzji i inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne źródła energii, w tym elektrownie jądrowe. Dziś odczuwamy tego konsekwencje – jesteśmy uzależnieni od drogich elektrowni węglowych, a koszty prądu znacząco przewyższają te w krajach, które zainwestowały w energię odnawialną i atomową. To sytuacja nie do zaakceptowania; brak działań w tej Pokaż całość