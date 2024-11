Oczywsice niemieckie, frnacuskie czy wloskie firmy nie sa przesiakniete zwiazkami zawodowymi czy politycznym kolesiostwem.

Oczuywicei cla na chinskie samochody sa dobre bo chronmy europe, mozemy kupic drozsze auta,, ale juz ochrona polskich miejsc pracy jest zla, bo po co kupowac tansze pociagi.

Jak polskie firmy nie maja technlogii to gdyby dostaly lkontrakty, to latwo moglyby wejsc w spolke z zachodnimi kontrahentami. Ale jak zachodni dostanie kontrakt, to bedziemy widzieli tego tylo co Pokaż całość