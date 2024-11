Co czytamy w tekście? "W należącej do PKP spółce Natura Tour żadnych konkursów do zarządu i rady nadzorczej nie było. A najważniejsze stanowiska w spółce objęli ludzie bezpośrednio związani z Polskim Stronnictwem Ludowym"

A co obiecywano przed wyborami?

Obietnica nr 68: "W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne." Pokaż całość