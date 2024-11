Ukraińcy mieszkający w Polsce, zaczynają odczuwać na własnej skórze roszczeniowość Zełeńskiego.

Mam 3 znajome Ukrainki, tylko jedna chce się wypowiadać w ogóle na temat Ukrainy i nie wypowiada się pozytywnie.

Zełeński karmi Ukraińców propagandą sukcesu, wystosował apel do mediów by w mediach pojawiała się tylko wersja "słusznych" twierdzeń.



Od dłuższego czasu postrzegam wojnę Rosja-Ukraina jako wojnę domową.

Oni są tacy sami. Te same wartości, ten sam język, różna propaganda, inni oligarchowie.