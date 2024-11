Przypomnę, że Polacy ukrywający Żydów podczas II Wojny Światowej też „łamali prawo”, niezależnie czy robili to za darmo czy za pieniądze.



Więc nauczeni historią powinniśmy umieć odpowiedzieć na pytanie, czy takie „prawo” powinno być uznawane i przestrzegane przez przyzwoitych ludzi?



Prawdopodobnie dzięki temu rektorowi wielu chłopaków dziś żyje, a gdyby nie on to pewnie by już nie żyli albo byliby gwałceni i okaleczani w kacapskiej niewoli, ku uciesze zwyroli, niestety obecnych także Pokaż całość