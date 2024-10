Drogie lewary. Poczytajcie czym jest tolerancja. Zacznijcie od tego.



Jak dziecko płacze w samolocie to siedzę cicho, bo jestem tolerancyjny. Irytuje mnie to ale zagryzam zęby i nic nie robię.

Jesli jednak skacze po oparciu mojego fotela milczenie nie jest przejawem żadnej tolerancji tylko głupoty.



Jestem tolerancyjny, bo na studiach mieszkałem w akademiku z głuchoniemym kolegą z roku. Pierdział jak armata 88 mm ale skąd mógł wiedzieć skoro nie słyszał. Z drugiej strony jak na trzecim roku studiów miałem współlokatora który do 2 w nocy słuchał gownianych rapów to milczenie w tej sprawie nie byłoby przejawem tolerancji.