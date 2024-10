Jak więc wyobrażasz sobie sytuację w pierwszym roku drugiej administracji Trumpa w odniesieniu do Ukrainy? Trump oczywiście obiecał zawrzeć porozumienie, aby zakończyć wojnę. Jak może wyglądać takie porozumienie?



O'Brien: Nie wiem, czy taka jest strategia prezydenta. Nie wypowiadam się w jego imieniu. Ale to, co ja bym zrobił, to nałożenie ogromnych sankcji - nie symbolicznych - nałożenie pełnych sankcji na Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, nałożenie dodatkowych sankcji na chińskie firmy, które prowadzą interesy z Rosją, odcięcie się od zysków, które Putin i oligarchowie osiągają. To może skłonić ich do negocjacji z Ukraińcami w dobrej wierze. To jedno z podejść.



Więc wyobrażasz sobie scenariusz, w którym eskalujemy, by deeskalować, w którym administracja Trumpa próbuje przyciągnąć Rosję do stołu negocjacyjnego, sprawiając, że trzymanie się z daleka będzie dla niej zbyt kosztowne?



